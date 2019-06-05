Андерс Аслунд
Вопрос денег. Как миру обуздать Путина?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Киевский патриархат отреагировал на видео ПЦУ о ликвидации УПЦ КП

Вчера, 19:01
Цей матеріал також доступний українською
Киевский патриархат отреагировал на видео ПЦУ о ликвидации УПЦ КП - фото

кадр видео Украинская Церковь / Youtube

Подпись Филарета на документе о ликвидации УПЦ КП

Контролируемая Филаретом Киевская патриархия опровергает видео, на котором подписан документ о ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

В сообщении указывается, что Собор, на котором состоялось голосование о роспуске УПЦ КП и подписание Филаретом соответствующего документа, не был Поместным собором УПЦ КП. И, соответственно, принятые на этом Соборе решения - ничтожны по своей сути.

«Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является Поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором», - говорится в заявлении.

По мнению Филарета, во время этого заседания представители УПЦ КП приняли «ситуативный документ, который не имеет юридической силы», по требованию представителей Вселенского патриархата для участия в Объединительном соборе.

«Опубликованное видео, фиксирующее момент подписания данного постановления, четко и понятно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП», - заявили в Киевской патриархии.

Читайте также:

Ужас. СМИ рассказали о реакции Константинополя на конфликт в ПЦУ и перспективах томоса

Напомним, что Православная церковь Украины опубликовала видео с заседания поместного собора, на котором почетный патриарх Филарет подписывает документ о ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

Видео было обнародовано после того, как почетный патриарх ПЦУ, бывший глава УПЦ КП Филарет заявил, что остается патриархом Киевского патриархата и не намерен ликвидировать УПЦ КП.

Он обвинил главу ПЦУ Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря 2018 года, и констатировал двоевластие в церкви.

Филарет выразил недовольство, что ПЦУ имеет статус митрополии, а не патриархии, и отказался выполнять три пункта Томоса об автокефалии ПЦУ.

По данным СМИ, Филерет в ближайшее время планирует созвать Поместный собор в обход предстоятеля Епифания.

Теги:   УПЦ КП Православная церковь Украины Филарет

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 15:13

img
В НБУ не считают риском для финансовой стабильности увеличение инвестиций нерезидентов в ОВГЗ
События

Сегодня, 19:44

img
«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем»
Политика

Сегодня, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30892
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20521
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11938