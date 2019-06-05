Киевский патриархат отреагировал на видео ПЦУ о ликвидации УПЦ КП Вчера, 19:01 Цей матеріал також доступний українською кадр видео Украинская Церковь / Youtube Подпись Филарета на документе о ликвидации УПЦ КП кадр видео Украинская Церковь / Youtube

Контролируемая Филаретом Киевская патриархия опровергает видео, на котором подписан документ о ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

В сообщении указывается, что Собор, на котором состоялось голосование о роспуске УПЦ КП и подписание Филаретом соответствующего документа, не был Поместным собором УПЦ КП. И, соответственно, принятые на этом Соборе решения - ничтожны по своей сути.

«Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является Поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором», - говорится в заявлении.

По мнению Филарета, во время этого заседания представители УПЦ КП приняли «ситуативный документ, который не имеет юридической силы», по требованию представителей Вселенского патриархата для участия в Объединительном соборе.

«Опубликованное видео, фиксирующее момент подписания данного постановления, четко и понятно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП», - заявили в Киевской патриархии.

Напомним, что Православная церковь Украины опубликовала видео с заседания поместного собора, на котором почетный патриарх Филарет подписывает документ о ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

Видео было обнародовано после того, как почетный патриарх ПЦУ, бывший глава УПЦ КП Филарет заявил, что остается патриархом Киевского патриархата и не намерен ликвидировать УПЦ КП.

Он обвинил главу ПЦУ Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря 2018 года, и констатировал двоевластие в церкви.

Филарет выразил недовольство, что ПЦУ имеет статус митрополии, а не патриархии, и отказался выполнять три пункта Томоса об автокефалии ПЦУ.

По данным СМИ, Филерет в ближайшее время планирует созвать Поместный собор в обход предстоятеля Епифания.