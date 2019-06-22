Киевский апелляционный суд вызывает Януковича на заседание — повестка
Киевский апелляционный суд вызывает беглого президента Виктора Януковича на заседание в 11:00 15 июля.
Повестку обнародовал Урядовый курьер.
Суд планирует рассмотреть жалобу защитников Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента приговорено к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
Также в документе напоминается, что в случае неявки без уважительных причин к Януковичу может быть применен штраф (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы), принудительный привод, а уклонение от явки более двух раз является основанием для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства.
Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.