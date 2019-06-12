«Киевская тусовщица» выбыла из списка Слуги народа после проверки Сегодня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Ирина Панченко/Facebook Ирина Панченко Ирина Панченко/Facebook

В партии Слуга народа заявили, что Ирина Панченко выбыла из списка кандидатов в народные депутаты от политсилы.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, № 73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список», — сказано в сообщении.

По информации theБабель, Панченко ведет активную светскую жизнь, за что СМИ назвали ее «киевской тусовщицей». Отец Ирины Панченко — бизнесмен Сергей Панченко, уроженец Кировоградской области, который с 2000 года живет в Киеве.

Ранее экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, который был в списке партии Слуга народа под номером 33, отказался идти в Верховную Раду после обвинений активистов в связях с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.