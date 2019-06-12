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«Киевская тусовщица» выбыла из списка Слуги народа после проверки

Сегодня, 16:21
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«Киевская тусовщица» выбыла из списка Слуги народа после проверки - фото

Ирина Панченко/Facebook

Ирина Панченко

В партии Слуга народа заявили, что Ирина Панченко выбыла из списка кандидатов в народные депутаты от политсилы.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, № 73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список», — сказано в сообщении.

По информации theБабель, Панченко ведет активную светскую жизнь, за что СМИ назвали ее «киевской тусовщицей». Отец Ирины Панченко — бизнесмен Сергей Панченко, уроженец Кировоградской области, который с 2000 года живет в Киеве.

Ранее экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, который был в списке партии Слуга народа под номером 33, отказался идти в Верховную Раду после обвинений активистов в связях с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Теги:   Досрочные выборы в ВР партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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