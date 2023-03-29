Зеленский — о выселении УПЦ МП из Лавры: Укрепление духовной независимости 29 марта, 22:27 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава государства заявил, что в среду «сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства и защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией».

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«Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 91-го года. Так будет всегда», — подчеркнул он.



С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.



По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.



Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.



В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

