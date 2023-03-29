Зеленский — о выселении УПЦ МП из Лавры: Укрепление духовной независимости

29 марта, 22:27
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 29 марта, прокомментировал выселение УПЦ (МП) с территории Киево-Печерской лавры.

Глава государства заявил, что в среду «сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства и защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией».

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«Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 91-го года. Так будет всегда», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/embed/Zf2RyNFRMGI

С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

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Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Религия Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Владимир Зеленский

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