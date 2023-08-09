Суд признал законным расторжение договора между УПЦ МП и Киево-Печерской лаврой 9 августа, 15:45 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS / Валентин Огиренко)

Хозяйственный суд Киева в среду, 9 августа, признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и заповедником Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины в Telegram.

«Сегодня Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра», — говорится в сообщении.

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Министерство уточнило, что речь идет о помещении Нижней Лавры. Таким образом Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Украинской Православной Церкви.

«Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью. Таким образом, судом подтверждена законность расторжения договора со стороны Заповедника», — добавил Минкульт.

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества.

В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.



2 июля УПЦ МП сообщили, что их монахи должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.

4 июля монахи и верующие УПЦ МП не пустили комиссию на территорию Нижней Лавры для проверки корпусов.