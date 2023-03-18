Службы будут на двух языках. Епифаний заявил, что монастырь в Киево-Печерской лавре не станут закрывать 18 марта, 14:49 Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

О закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет, а языком богослужений будет древнеславянский и украинский, заявил митрополит Киевский Епифаний в своем обращении.

«Ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на церковь в целом и двукратным закрытием монастыря в частности — безосновательная манипуляция», — высказался Епифаний.



Видео дня

Он отметил, что все, «кто живет по требованиям канонов и Томоса, отвергая беззаконные власти Москвы», смогут продолжить служение в Лавре. При этом он призвал ее братию содействовать процессу освобождения от «московского ига».

«Московская духовная власть в Украине неканоничная, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот — местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена», — отметил он.

Глава ПЦУ добавил, что относится с уважением к традициям жизни Лавры, ее богослужебным особенностям, и к отцам и братьям, кто не разделяет идеологию «русского мира».

«Открывая монастырь в составе Поместной церкви, наш Священный синод обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений должным образом были обеспечены», — сказал Епифаний.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили о «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что у этих требований нет юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки в Лавре обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных новостроек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская лавра разорвал соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ПЦУ Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Инфографика: NV