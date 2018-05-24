Киев выразил протест России из-за похищения делегата Курултая Эгиза

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Марьяна Беца
Фото: Марьяна Беца

Марьяна Беца

МИД Украины выразило протест Российской Федерации из-за похищения в оккупированном Крыму делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

"Гибридная депортация в действии. Выражаем протест в связи с похищением оккупантом делегата Курултая А.Эгиза. Затронем в Международном суде ООН", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

Напомним, что 23 мая в районе села Пионерское в Симферопольском районе российские силовики задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Позже Эгиза нашли сильно избитым

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