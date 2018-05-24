Киев выразил протест России из-за похищения делегата Курултая Эгиза

МИД Украины выразило протест Российской Федерации из-за похищения в оккупированном Крыму делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.
"Гибридная депортация в действии. Выражаем протест в связи с похищением оккупантом делегата Курултая А.Эгиза. Затронем в Международном суде ООН", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.
Гібридна депортація в дії. Висловлюємо протест у зв'язку з викраденням окупантом делегата Курултая А.Егіза. Порушимо в Міжнародному суді ООН— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 мая 2018 г.
Напомним, что 23 мая в районе села Пионерское в Симферопольском районе российские силовики задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.
Позже Эгиза нашли сильно избитым.
Комментарии
Правила комментирования