Киев потребовал от Москвы немедленно освободить задержанное возле Крыма украинское судно

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию немедленно освободить рыболовецкое судно и его экипаж, которые были незаконно задержаны у побережья оккупированного Крыма.

"Задержание Россией рыболовецкого судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права", - говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили Москве, что Крым является частью суверенной территории Украины, несмотря на агрессию с ее стороны.

"Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающим к Крыму, включая территориальное море, что простирается на 12 морских миль от его побережья", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 4 мая ФСБ РФ заявила о задержании в Черном море, у берегов оккупированного Крыма украинского судна за якобы "незаконный вылов камбалы".

В Госпогранслужбе Украины заявили, что ответственным за захват российскими силовиками украинского рыболовецкого судна является его капитан.

В ведомстве отметили, что судно имело разрешение на рыбную ловлю в пределах 12 морских миль, однако по каким-то причинам пересекло эту черту, чем подвергло себя опасности захвата со стороны РФ.

МИД Украины передал соответствующую ноту в МИД РФ.