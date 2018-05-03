Киев прокомментировал решение РФ о блокировании доступа наблюдателей ко всему участку границы на Донбассе

РФ по-прежнему допустила наблюдателей только к пунктам Гуково и Донецк, другие остаются неподконтрольными Украины

Министерство иностранных дел Украины поддержало продление мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Гуково и Донецк.

В то же время официальный Киев выражает глубокое разочарование в связи с тем, что РФ остается единственной в ОБСЕ, кто "настойчиво блокирует" расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается в комментарии МИД Украины, решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ в Гукове и Донецке было принято 3 мая на заседании постоянного совета ОБСЕ. В Киеве считают, что такой отказ РФ свидетельствует о "полной изолированности России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе".

Украина призвала РФ выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей.

Дипломаты считают, что РФ решением о недопуске наблюдателей намерена продолжать поставлять оружие, боеприпасы и военное оборудование, регулярные войска и наемников с целью поддержки террористической деятельности на украинской территории.

Напомним, в конце марта помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что украинским пограничникам не дали проверить грузовики так называемого "гумконвоя" из РФ. Россия отправляет "гумконвои" на территорию, контролируемую боевиками, с августа 2014 года.

Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке, они могут осматривать грузовики только визуально. Неоднократно фиксировались случаи, когда машины, в которых якобы должна быть помощь для жителей Донбасса, были полупустыми.

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия использует грузовика "гумконвоев" для вывоза тел российских военнослужащих из Донбасса.