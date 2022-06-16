Киев предупреждали, что Россия планирует создать концлагеря и фильтрационные лагеря для украинцев — Данилов 16 июня, 22:48 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украину предупреждали о том, что Россия планирует создать концлагеря и фильтрационные лагеря для украинцев.

«Я помню, как в феврале, до 15 числа, почти каждый день у нас были встречи и нам говорили, что 3, 5, 7, 10 дней и все. Причем говорили, такие страшные вещи, что у нас будут концлагеря, будут фильтрационные лагеря и будет уничтожено все высшее политическое руководство страны», — сказал он в эфире программы Говорить великий Львів.

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По его словам, на всех встречах говорили, что у Украины почти нет шансов победить такого врага как Россия.

«Все, все без исключения страны не считали, что мы можем выстоять в этой ситуации. Другое дело, что одни давали нам 3 дня, 5 дней. Самый оптимистичный прогноз был 21 день, включая Львов», — уточнил секретарь СНБО.

Ранее Данилов утверждал, что Кремль планировал вывезти украинцев в концлагеря в западной Сибири и заставить строить города.

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