Киев предложил Будапешту план действий для решения языкового спора

Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Павел Сиярто встретятся на Закарпатье 22 июня (архивное фото)

Украинская сторона озвучила руководству Венгрии план действий о сотрудничестве и разработке общих решений для снятия напряженности вокруг принятого украинского закона об образовании.

Об этом 19 июня рассказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что украинское правительство приняло и передало в Верховную Раду предложения о продлении переходного периода имплементации ст. 7 закона Об образовании до 2023 года. Именно эта статья и вызвала резкую критику Венгрии и последующее блокирование встреч Украина-НАТО Будапештом.

"Украинская сторона предложила венгерской подписать декларацию на уровне министров образования по итогам встречи 22 июня, чтобы дополнительно подтвердить силу всех действующих двусторонних документов, а также готовность к взаимодействию в ходе имплементации закона "Об образовании", - отметила она.

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По ее словам, для практического начала такого взаимодействия Киев предложил создать совместную украинско-венгерскую рабочую группу по вопросу имплементации языковой статьи образовательного закона на уровне представителей министерств образования и иностранных дел обеих стран и представителей венгерской общины в Украине.

Ожидается, что рабочая группа будет обеспечивать выработку общего механизма внедрения 7-ой статьи закона в школах с обучением на венгерском языке согласно заключительным рекомендациям Венецианской комиссии.

Беца уточнила, что украинская сторона также предложила представителям венгерского меньшинства присоединиться к рабочим группам по разработке нормативных документов по имплементации этого закона. В частности, закона Украины Об общем среднем образовании, стандартов образования, образовательных программ.

Кроме того, Украина предложила подготовить новый протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2019-2022 годы.

"Мы рассчитываем, что все эти шаги позволят снять напряжение в украинско-венгерских отношениях, разблокировать саммит Украина-НАТО и восстановить конструктивное взаимодействие по всем вопросам", - подытожила дипломат.

Напомним, 18 июня министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто выступили с обещаниями скорого прорыва по снятию напряженности между двумя странами. Переговоры с участием министров иностранных дел и образования двух стран, а также представителей венгерской общины Украины запланированы на 22 июня в Закарпатской области.