Киев потребовал от России освободить 64 украинских "пленников Кремля"

В День памяти жертв политических репрессий официальный Киев потребовал от России освободить 64 украинский осужденных или находящихся в СИЗО по политическим мотивам.

"По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", - написала в Твиттере 20 мая пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Напомним, украинский режиссер, удерживаемый в российской тюрьме, Олег Сенцов объявил 14 мая бессрочную голодовку. Свой протест он объяснил требованием к властям России освободить украинских политических заключенных.

В воскресенье, 20 мая, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

1 марта народные депутаты поддержали обращение к парламентам иностранных государств с призывом осудить политических репрессий России против граждан Украины и помочь освободить политических заключенных из тюрем РФ. В принятом законе перечислены имена незаконно удерживаемых в РФ украинцев.