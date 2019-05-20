Киев по-новому. Кличко назвал пять крупнейших проектов, которые вскоре изменят столицу 20 мая, 15:59 8635 Цей матеріал також доступний українською НВ Мэр Киева Виталий Кличко НВ

Киевский мэр Виталий Кличко в интервью НВ рассказал о пяти новых больших проектах, которые вскоре появится в городе. Среди них как известные, вроде пешеходного моста на Владимирскую горку, так и новые, например, скейт-парк на Трухановом острове.

1. Пешеходный мост с Пейзажной аллеи на Владимирскую горку широко разрекламирован. Однако Кличко рассказал, что помимо моста будут введены в строй два фонтана — один у моста, другой у Михайловского монастыря. На мосту будет уникальное покрытие, частично сделанное из стекла. Примечательно, что ранее архитекторы швейцарской Leuppi & Schafroth Architekten сообщили СМИ, что концепция строящегося пешеходного моста над Владимирской горкой взята из их проекта, который был подан на конкурс КГГА в 2013 году. На что киевский мэр ответил — проект на мост, который был принят, подан гораздо раньше — в 2011 году. Открытие моста запланировано на день Киева.

Мост через Владимирский спуск Как будет выглядеть мост через Владимирский спуск в Киеве

2. Ремонт столичного зоопарка. Еще три года назад его исключили из Мировой ассоциации зоопарков. Кличко рассказывает о своей беседе с директором Берлинского, который ему сказал: «Если у вас есть сочувствие к животным, если у вас возникает жалость к животным в зоопарке, что-то сделайте». В итоге, мэрия привлекла западных архитекторов из Берлина, Голландии и совместно с ними, реконструирует зоопарк, где будут отсутствовать клетки. Открываются два озера, водопад, многоуровневый паркинг, который будет наполовину под землей.

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Фото: DR

3. Скейт-парк на Трухановом острове в парке Муромец. Концепция скейт-зоны разработана в соответствии с мировыми стандартами, предусмотрена часть для детей, серф-скейтеров, дерт и памп треки для велосипедистов. А также прокат необходимого снаряжения. Общая площадь более 1,5 га. Этот скейт-парк — один из самых больших не только в Украине, а и в Европе. Стоимость проекта за 20 млн грн.

Фото: DR

4. Оболонский кессон. По уверению Кличко, Кессон не находится в коммунальной собственности — он, оказывается, приватизирован. «Я встретился с владельцем и выдвинул четкие условия. Это должно быть общественной зоной. Владелец, отдаю ему должное, достаточно понимает социальную ответственность и гарантировал, что Кессон не будет ни в коем случае ни разрушен: он будет вычищен, и там будет такое общественное пространство — музыкальный клуб для молодежи», — рассказал Кличко.

Фото: LifeKiev

5. Сквер на пересечении улиц Бастионной и Михаила Бойчука в Печерском районе. Как заявил киевский мэр, это инвестиционный проект. Сквер полностью реконструируют, заменят плитку, поставят новое освещение, изменят всю концепцию планировки общественного пространства.