Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Иван Яковина
21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости
Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Киев по-новому. Кличко назвал пять крупнейших проектов, которые вскоре изменят столицу

20 мая, 15:59
8635
Цей матеріал також доступний українською
Киев по-новому. Кличко назвал пять крупнейших проектов, которые вскоре изменят столицу - фото

НВ

Мэр Киева Виталий Кличко

Автор: Максим Бутченко

Киевский мэр Виталий Кличко в интервью НВ рассказал о пяти новых больших проектах, которые вскоре появится в городе. Среди них как известные, вроде пешеходного моста на Владимирскую горку, так и новые, например, скейт-парк на Трухановом острове.

1. Пешеходный мост с Пейзажной аллеи на Владимирскую горку широко разрекламирован. Однако Кличко рассказал, что помимо моста будут введены в строй два фонтана — один у моста, другой у Михайловского монастыря. На мосту будет уникальное покрытие, частично сделанное из стекла. Примечательно, что ранее архитекторы швейцарской Leuppi & Schafroth Architekten сообщили СМИ, что концепция строящегося пешеходного моста над Владимирской горкой взята из их проекта, который был подан на конкурс КГГА в 2013 году. На что киевский мэр ответил — проект на мост, который был принят, подан гораздо раньше — в 2011 году. Открытие моста запланировано на день Киева.

Мост через Владимирский спуск

Как будет выглядеть мост через Владимирский спуск в Киеве

DR

2. Ремонт столичного зоопарка. Еще три года назад его исключили из Мировой ассоциации зоопарков. Кличко рассказывает о своей беседе с директором Берлинского, который ему сказал: «Если у вас есть сочувствие к животным, если у вас возникает жалость к животным в зоопарке, что-то сделайте». В итоге, мэрия привлекла западных архитекторов из Берлина, Голландии и совместно с ними, реконструирует зоопарк, где будут отсутствовать клетки. Открываются два озера, водопад, многоуровневый паркинг, который будет наполовину под землей.

Фото: DR

3. Скейт-парк на Трухановом острове в парке Муромец. Концепция скейт-зоны разработана в соответствии с мировыми стандартами, предусмотрена часть для детей, серф-скейтеров, дерт и памп треки для велосипедистов. А также прокат необходимого снаряжения. Общая площадь более 1,5 га. Этот скейт-парк — один из самых больших не только в Украине, а и в Европе. Стоимость проекта за 20 млн грн.

Фото: DR

4. Оболонский кессон. По уверению Кличко, Кессон не находится в коммунальной собственности — он, оказывается, приватизирован. «Я встретился с владельцем и выдвинул четкие условия. Это должно быть общественной зоной. Владелец, отдаю ему должное, достаточно понимает социальную ответственность и гарантировал, что Кессон не будет ни в коем случае ни разрушен: он будет вычищен, и там будет такое общественное пространство — музыкальный клуб для молодежи», — рассказал Кличко.

Фото: LifeKiev

5. Сквер на пересечении улиц Бастионной и Михаила Бойчука в Печерском районе. Как заявил киевский мэр, это инвестиционный проект. Сквер полностью реконструируют, заменят плитку, поставят новое освещение, изменят всю концепцию планировки общественного пространства.

Теги:   Интервью НВ Киев Виталий Кличко

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Страны

Вчера, 05:18

img
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Футбол

Вчера, 23:43

img
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Политика

Вчера, 12:20

img
Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86054
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31192
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26775