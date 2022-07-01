Киев обратился в Международный суд ООН из-за российских обвинений Украины в «геноциде» — Кулеба 1 июля, 19:34 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:МЗС)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обратился в Международный суд ООН из-за безосновательных обвинениях Украины в «геноциде» со стороны РФ.

«Украина подала Меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в «геноциде», — написал он в Twitter.

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Он отметил, что это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

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