Киев обратился в арбитражный трибунал из-за агрессии РФ в Керченском проливе

МИД обвиняет Россию в обострении ситуации в Керченском проливе, Азовском и Черном морях

Министерство иностранных дел Украины проинформировало арбитражный трибунал, рассматривающий спор между Украиной и РФ, о захвате российскими силовиками трех украинских кораблей и военнослужащих ВМС Украины.

В обращении к трибуналу МИД зафиксировал нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

"Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты", - говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

В МИД отметили, что через арбитражный суд "с применением всех имеющихся правовых средств" намерены обжаловать последние действия РФ в море - целенаправленную эскалацию конфликта в Керченском проливе, создание препятствий для судоходства, неоправданно длительные остановки судов, следующих в украинские порты в Азовском море.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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