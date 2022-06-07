«Не вариант». Киев не согласится на тупиковую ситуацию на поле боя — Зеленский 7 июня, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на тупиковую ситуацию с Россией на поле боя.

«Мы уже потеряли слишком много людей, чтобы просто уступить нашу территорию», — заявил он редактору Financial Times Руле Халаф на конференции Global Boardroom.

Зеленский добавил, что тупиковая ситуация «не вариант» для Киева и отметил что Украина будет добиваться полной деоккупации всей территории.

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Ранее Зеленский говорил, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения. Также Зеленский заявлял, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели десятков тысяч людей.

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