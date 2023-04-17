Дом врага. Какую судьбу Киев приготовил посольству РФ и к чему это приведет 17 апреля, 14:47 Митингующий держит факел у посольства России в честь годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, Киев, столица Украины, 24 февраля 2023 года. (Фото:Ruslan Kaniuka / Ukrinform via Reuters)

Киеврада намерена национализировать здание посольства РФ в столице и тем самым создать прецедент, который позволит лишить Москву других ее дипломатических объектов — как в Киеве, так и в Одессе.

В один из уикендов середины марта Лилия Пашинная, депутат Киеврады от Слуги народа и юрист по профессии, ехала в гости к своей подруге по столичному Воздухофлотскому проспекту. Ее взгляд невольно остановился на выглядящем нежилым трехэтажном здании за кованым забором, все окна которого были наглухо закрыты массивными железными ставнями.

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В таком виде этот особняк — здание посольства РФ — стоит уже более года, с начала полномасштабного вторжения, сохранив внутри отпечаток бегства: за считанные часы до начала войны его в спешке покидали российские дипломаты.

Проехав мимо здания, периметр которого до сих пор охраняют украинские силовики, Пашинная решила разобраться с вопросом посольства. Ведь большое здание — его общая площадь, по документам, составляет 1,7 тыс. кв. м, — пустует и вряд ли в ближайшей перспективе наполнится дипломатами страны-агрессора.



Вместе с коллегами представительница СН подготовила решение Киеврады об отчуждении особняка в пользу столичной общины. Городские депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии и, как прогнозируют в СН, разорвут с государством РФ договор аренды на земельный участок посольства. А правительству они предложат, согласно проекту решения, национализировать особняк. Для этого, по мнению Пашинной, стоит воспользоваться принятым ВР в первые дни вторжения законом об изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов ради общественных интересов. Тот позволяет Совбезу, с подачи Кабмина, национализировать любое российское имущество, включая банковские вклады.



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