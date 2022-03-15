«Поддержка Литвы железная». Киев и Вильнюс работают над ускорением вступления Украины в ЕС — Кулеба 15 марта, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом для работы по ускорению европейской интеграции Украины.

В своем Twitter Кулеба отметил, что Ландсбергис — первый министр иностранных дел, посетивший Украину с начала российского вторжения.

«Поддержка Литвы является железной — на двусторонней основе, а также в рамках ЕС и НАТО. Мы работаем над ускорением вступления Украины в ЕС», — пишет он.

Кулеба также подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления.

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