Киев и Москва разорвали соглашение о сотрудничестве в медиасфере

Действие соглашения между правительством России и Кабинетом Министров Украины от 1998 года о сотрудничестве в сфере информации прекращено.

Объявление об этом появилось 20 апреля на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998", - говорится в документе.

Как пишет Укринформ, этот договор между Москвой и Киевом предусматривал поддержку и поощрение взаимовыгодного сотрудничества между средствами массовой информации двух государств, а также между соответствующими ведомствами и организациями из медиасферы. Всего документ состоит из 13 статей.

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