Киев и Лондон договорились о противодействии российским спецслужбам

Украина и Великобритания будут совместно противодействовать подрывной работе российских спецслужб.

Как сообщается, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи в Киеве главы СБУ Василия Грицака и его британского коллеги Бена Уоллеса.

"По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам", - говорится в сообщении.

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Кроме того, во время встречи Грицак рассказал Уоллесу о направлениях и характере российской гибридной агрессии и ознакомил с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне выборов.

Отметим, что российско-британские отношения сейчас переживают серьезный кризис. Причиной этому стало отравление спецслужбами РФ в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.