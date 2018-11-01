01 ноября 2018, четверг

Киев и Берлин осудили фейковые "выборы" Кремля на оккупированном Донбассе

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Ангела Меркель и Петр Порошенко
Фото: АПУ

Ангела Меркель и Петр Порошенко

Украина и Германия осуждают проведение так называемых "выборов ДНР и ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель в Киеве.

"Осудили фейковые выборы в оккупированных Донецке и Луганске, организованные РФ", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко добавил, что проведение легитимных выборов на Донбассе возможно только при условии вывода всех незаконных вооруженных формирований.

По словам главы Украинского государства, Киев и Берлин разделяют общую позицию относительно важности освобождения украинцев, которых незаконно удерживают в РФ, аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" решили провести так называемые выборы "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Это решение было принято после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке.

Президент Украины Петр Порошенко исключил проведение объявленных боевиками "выборов". По его словам, местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там условий безопасности.

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия осудили проведение фейковых "выборов" и призвали Россию прекратить поддерживать боевиков "ЛНР" и "ДНР".

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