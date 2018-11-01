Киев и Берлин осудили фейковые "выборы" Кремля на оккупированном Донбассе

Украина и Германия осуждают проведение так называемых "выборов ДНР и ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель в Киеве.

"Осудили фейковые выборы в оккупированных Донецке и Луганске, организованные РФ", - подчеркнул Порошенко.

С госпожой канцлером выразили четкую общую позицию относительно важности освобождения украинских политических заключенных в РФ и Крыма, а также незаконно удерживаемых лиц на оккупированном Донбаси.Також осудили фейковые выборы в оккупированных Донецке и Луганске, организованные РФ. - Петр Порошенко (@poroshenko) 1 ноября 2018 г.

Порошенко добавил, что проведение легитимных выборов на Донбассе возможно только при условии вывода всех незаконных вооруженных формирований.

Единственным путем к урегулированию ситуации является проведение в Донбассе честных, прозрачных, демократических выборов в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ. Но осуществить это можно только после вывода всех незаконных вооруженных формирований. - Петр Порошенко (@poroshenko) 1 ноября 2018 г.

По словам главы Украинского государства, Киев и Берлин разделяют общую позицию относительно важности освобождения украинцев, которых незаконно удерживают в РФ, аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" решили провести так называемые выборы "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Это решение было принято после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке.

Президент Украины Петр Порошенко исключил проведение объявленных боевиками "выборов". По его словам, местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там условий безопасности.

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия осудили проведение фейковых "выборов" и призвали Россию прекратить поддерживать боевиков "ЛНР" и "ДНР".