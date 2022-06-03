В списке 12 тысяч человек. Киев будет добиваться санкций против патриарха Кирилла и других россиян, причастных к войне — МИД

3 июня, 20:52
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Российский диктатор Владимир Путин и глава РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и глава РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Киев продолжит добиваться санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ.

Война России против Украины — главные события 3 июня

По его словам, Украина подготовила санкционный список из более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

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«Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, нанесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность», — сказал он.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии. По данным СМИ, Венгрия добилась исключения из санкционного списка патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Владимира Путина.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Патриарх Кирилл Санкции Запада Война в Украине

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