Крепость по имени Киев. Безопасно ли возвращаться украинцам в столицу, если нет — когда? Разбор НВ 20 апреля, 15:10 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Киев (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Для наполнения госбюджета Киев должен вернуться к активной деловой жизни, но полную безопасность военные не гарантируют.

29 марта в Стамбуле замглавы Минобороны государства-агрессора Александр Фомин сделал неожиданное заявление: Кремль снижает активность на киевском направлении. За этой размытой формулировкой по сути скрывалось отступление российской армии. 2 апреля в Минобороны Украины констатировали освобождение от войск агрессора Киевской, Черниговской и Сумской области. Наземная операция войск РФ по окружению столицы потерпела фиаско.



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Со слов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, непосредственная наземная угроза Киеву ликвидирована, но остается опасность воздушных ударов. По этой причине мэр Виталий Кличко, как и глава Киевской военной горадминистрации (КГВА) генерал Николай Жирнов настоятельно рекомендовали жителям столицы потерпеть с возвращением.

Советы властей украинцы, как правило, игнорируют. Выход оккупационных войск с севера Украины стал для части граждан достаточным основанием для возвращения в столицу. По данным КГВА, воздушные атаки россиян не страшат 20−50 тыс. человек, въезжающих в Киев ежедневно.



Впрочем, в позиции военных и политических властей нет единства. Если первые однозначно не советуют ехать в Киев, то президента Владимира Зеленского больше тревожит наполнение казны. Он призывает граждан не ждать идеальных условий, а уже сейчас возращаться к работе.

Похоже действует Виталий Кличко. Сразу после освобождения области он призвал горожан потерпеть неделю и не приезжать назад. После того, как неделя истекла, новых заявлений от мэра не было. Он регулярно отчитывается о нормализации жизни столицы — восстановлении работы транспорта и сферы услуг.



Оставшиеся в западных регионах киевляне ломают голову — стоит возвращаться или повременить? Ответ на этот вопрос искал НВ.



ПЕРВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. ОБЩАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННЫХ И ЭКСПЕРТОВ



10 апреля, спустя более недели после отступления россиян с северных областей, замглавы Киевской ГВА, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук осторожно подтвердил завершение операции по защите столицы. Оборона Киева теперь, как выразился Корнийчук, состоит из «многоэшелонированной системы». Вокруг Киева вырыта сеть окопов, укрепленных блок-постами, дежурят танки и системы ПВО С-300. Набраны десятки тысяч бойцов теробороны, есть армейский гарнизон, полиция, СБУ и спецподразделения. По сути, Киев стал крепостью.



Корнийчук уверяет, что оборона столицы выдержит штурм большой группировки войск.



Алексей Данилов, секретарь СНБО заявил BBC, что пока не видит предпосылок для повторного наступления российских войск на Киев. Николай Жирнов, генерал-майор ВСУ и глава Киевской ГВА в общении с НВ уверил, что первоочередная угроза — ведение боевых действий в окрестностях и в городе — ликвидирована. Но военные не расслабляются и готовы к повторной попытке россиян атаковать Киев.



Возвращение врага к наземной военной операции может произойти, если россиян не остановят на Донбассе, объяснил НВ Виктор Кевлюк, полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий,



УГРОЗА РАКЕТНЫХ УДАРОВ



Ключевая опасность для киевлян — это применение противником авиационных и ракетно-бомбовых ударов, уверен генерал Жирнов.



Ракетные удары — это элемент политики устрашения, говорил ранее замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.



За 56 дней войны в медиа попало около 10 сообщений о воздушных обстрелах столицы. Их общее количество не разглашается.



Последний пример: 15−16 апреля Киев пострадал от ударов в Дарницком и Соломенском районах. Также были удары в Киевской области.



Воздушные атаки по Киеву вражеские генералы регулярно озвучивают в прессе, называя среди целей объекты ОПК. Несмотря на это, страдают гражданские здания и население.



18 марта обломки сбитой ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, вспыхнули три нижних этажа. ФОТО: Сергей Нужненко (RFE/RL) / Фото: radiosvoboda.org

Не менее опасны обломки сбитых ракет после работы систем ПВО. Падая, они могут разрушать дома и убивать людей. Это произошло на Куреневке и на Дарнице в марте. Кроме того, украинские ПВО сбивали ракеты неподалеку ЖД вокзала и жилого массива Оболонь.



Еще к середине марта погибли 200 киевлян, около тысячи — ранены. На просьбу НВ обновить количество погибших и пострадавших, власти промолчали. За время войны, по данным КГВА, повреждены 200 жилых домов, около 50 школ и столько же объектов транспортной инфраструктуры.

Как часто Киев будет подвергаться воздушным атакам, собеседники НВ не взялись оценить. На всю военную операцию в Украине, армия РФ выделила конкретный ресурс ракет, который будет задействован по усмотрению, уточнил эксперт Кевлюк.



Достаточно ли в Киеве продуктов

В довоенном Киеве проживало около 3,6 млн человек, подсчитали власти в конце 2021 года с помощью мобильных операторов. Из пригорода на работу приезжал еще 1 млн. С начала войны, по данным Кличко, столицу покинула половина населения. По последней информации от мэра, после освобождения севера страны, часть населения вернулась в столицу — теперь в городе около 2,1 млн.

Генерал Жирнов заверил НВ, что столица справится. «Мы увеличиваем завоз продуктов. Открываем магазины. Сегодня не вижу угрозы дефицита». Вдобавок, в Киеве есть неприкосновенный запас, который можно использовать при необходимости.



Криминогенная ситуация и ДРГ

Замминистра МВД Антон Геращенко, ссылаясь на данные полицейской статистики, сообщал, что количество уголовных преступлений в столице с начала войны упало в шесть-семь раз. Эта тенденция продолжилась на протяжении всего марта. «Одна часть криминально активных граждан пошла воевать, а другая — испугалась и удрала из Киева», — пояснил Геращенко.



Сергей Ионушас, председатель правоохранительного комитета ВР заявил Укринформу, что в столице стабилизировалась ситуация относительно деятельности вражеских ДРГ. За время войны в столице обнаружили более ста ДРГ — задержаны около 400 участников.



Активность ДРГ противника снижена, но она остается, уточнил для НВ генерал Жирнов. «Они затихли и пока свою активность не проявляют», — отметил он. В Киеве продолжает действовать комендантский час.



Есть и другая угроза — люди имеют на руках оружие, поясняет Жирнов. Поэтому существует опасность нарушений правил обращения с оружием и его несанкционированное применение. Статистику инцидентов со стрелковым оружием, в полиции на запрос НВ к выходу статьи, не предоставили.



Сохраняется опасность минно-взрывных заграждений, особенно в районах, где велись боевые действия.



КОСВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПОСОЛЬСТВ



Несмотря на угрозы, в столице постепенно возобновляют работу иностранные дипломатические представительства. В Киев уже вернулись представители 16 посольств: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. Киевский Офис ООН также возобновляет работу. В ближайшие дни восстановит деятельность посольство Испании.



Недавно Украину посетили с визитом премьер Великобритании Борис Джонсон, а также президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру, приехавшим в Киев, также организовали посещение Бучи. Приезжала с визитом поддержки Украины и мэр Парижа Анн Идальго.



В представительстве Евросоюза НВ удалось уточнить, что глава делегации Матти Маасикас находится в столице для поддержания тесного контакта с украинской властью, а также, чтобы «оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев». Там сообщили, что внимательно следят за ситуацией с безопасностью и постоянно оценивают риски.



Среди стран, которые вернулись в Киев, нет США.



В этой стране особое отношение к безопасности, поэтому Вашингтон не спешит возвращать дипломатов в украинскую столицу.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть американских дипломатов в Украину. Вопрос действительно зависит от соображений безопасности и анализа, проведенного нашими экспертами по безопасности. О сроках [возвращения] пока сообщить не можем», — прокомментировали НВ в посольстве США.

ТРЕТИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. ЭКОНОМИКА



На прошлой неделе журналисты прямо спросили Владимира Зеленского, можно ли возвращаться в Киев. Он ответил, что никто точного ответа не даст, ведь есть вероятность, что российские войска могут предпринять вторую попытку захвата столицы. Но, с другой стороны, нужно, чтобы в городе была деловая активность. «Несмотря на то, что война, надо свыкнуться с мыслью, что не надо ждать момент, когда ни одного выстрела не будет», — заявил Зеленский.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк добавил НВ к словам президента, что у многих украинцев появилось понимание: военный конфликт продолжится длительное время. «Мы должны найти оптимальный формат сочетания безопасности и экономики. Нет правильного ответа для всех, ведь, с точки зрения безопасности остаются риски ракетных атак гражданской инфраструктуры. Но с экономической точки зрения, города должны заполнятся людьми, чтобы запускался бизнес, а люди имели работу».



Мэр Кличко констатирует: в городе уже работают около тысячи магазинов, 160 точек Киевхлеба, 35 рынков и до 500 кофеен. Возобновляют работу студии красоты, СТО и магазины одежды. Поезда метро ходят с получасовыми интервалами до 20:00. Сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами: Северным, Дарницким и Южным. Также постепенно увеличивается количество маршрутов общественного транспорта. Восстановили работу сервисы проката электросамокатов.



С ростом количества машин в ГВА упразднили часть блокпостов и инженерных заграждений. Оборонительные элементы остаются вне проезжей части для быстрой установки, в случае необходимости.



Есть еще один важный фактор. Далеко не каждый работоспособный украинец встретил войну со сбережениями и не может позволить себе несколько месяцев не возвращаться в Киев на работу. «Это выбор между потенциальной угрозой с воздуха и реальной — хуже питаться из-за отсутствия денег», — говорит Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономических стратегий.

По его мнению, возвращение в Киев имеет смысл для тех категорий украинцев, которые не могут выполнять работу удаленно и тех, у кого нет финансовой возможности оставаться в других регионах.



ТАК ЕХАТЬ ИЛИ НЕТ?



Высокопоставленный источник во власти сказал НВ, что в ближайшие две недели «в Киеве будет относительно безопасно». О дальнейших прогнозах соратники президента сказать не берутся.



«Я лично не советую возвращаться в Киев, тем, кто может. Столица сегодня не безопасна в полном смысле этого слова. Мы просим не возвращаться женщин, детей, людей пожилого возраста и тех, кто проживает за пределами города», — советует украинцам генерал Жирнов.

Основное условие безопасного возвращения в Киев — это окончание войны, резюмирует Жирнов.



Замминистра обороны Анна Маляр ранее заявила, что в Киев и другие освобожденные регионы рано возвращаться из-за высокого риска применения химического оружия.



Власти не собирается прибегать к принудительному регулированию потоков людей, но каждый, кто вовращается, должен понимать все риски логистики и внезапных обстрелов, сообщил НВ Подоляк.

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