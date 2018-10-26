26 октября 2018, пятница

Хуг заявил, что его слова об отсутствии доказательств агрессии РФ на Донбассе неверно интерпретировали

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По словам Хуга, СММ ОБСЕ не занимается сбором доказательств

По словам Хуга, СММ ОБСЕ не занимается сбором доказательств

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова об "отсутствии доказательств российской агрессии на Донбассе".

В комментарии Радио НВ он рассказал, что СММ занимается сбором фактов, а не доказательств.

"Я принципиально не могу говорить о вмешательстве одной из сторон. Потому что задача специальной мониторинговой миссии в Украине - устанавливать и докладывать о фактах. Мы не собираем доказательства. Тем более, что большинство фактов говорят сами за себя и я их перечислил в своем интервью. Важно понимать, что мы миссия, которая наблюдает, а не ведет расследование", - заявил он.

Напомним, ранее издание Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом. В материале была приведена его цитата: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - ред. ). Впрочем, мы видели конвои выезжающих и въезжающих в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

Его слова сразу вызвали резкую критику в украинском обществе, которое увидело противоречия в фактах, поданных в отчетах ОБСЕ, и выводах ее представителя.

Сейчас фраза "мы не увидели прямых доказательств" в тексте Foreign Policy отсутствует.

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