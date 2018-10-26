Хуг заявил, что его слова об отсутствии доказательств агрессии РФ на Донбассе неверно интерпретировали

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова об "отсутствии доказательств российской агрессии на Донбассе".
В комментарии Радио НВ он рассказал, что СММ занимается сбором фактов, а не доказательств.
- Читайте также: Спросите Хуга. Что сказал представитель ОБСЕ о Донбассе
"Я принципиально не могу говорить о вмешательстве одной из сторон. Потому что задача специальной мониторинговой миссии в Украине - устанавливать и докладывать о фактах. Мы не собираем доказательства. Тем более, что большинство фактов говорят сами за себя и я их перечислил в своем интервью. Важно понимать, что мы миссия, которая наблюдает, а не ведет расследование", - заявил он.
Напомним, ранее издание Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом. В материале была приведена его цитата: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - ред. ). Впрочем, мы видели конвои выезжающих и въезжающих в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".
Его слова сразу вызвали резкую критику в украинском обществе, которое увидело противоречия в фактах, поданных в отчетах ОБСЕ, и выводах ее представителя.
Сейчас фраза "мы не увидели прямых доказательств" в тексте Foreign Policy отсутствует.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования