Холодницкий спрогнозировал фактическое начало работы Антикоррупционного суда

Антикоррупционный суд может начать слушать первые дела в конце 2018 - в начале 2019 года, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире 112 Украина.

"При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - сказал он.

Холодницкий подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда замыкает весь процесс создания антикоррупционных органов и антикоррупционной реформы.

"Уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей и пусть они выносят приговоры. Не обвинительные приговоры для САП или НАБУ, а законные и справедливые, тогда будет к ним доверие. Мы готовы, более 100 дел уже в разных судах", - резюмировал глава САП.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.