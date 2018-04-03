Холодницкий: Сделанные в моем кабинете записи могут быть компиляцией

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что сделанные в его кабинете записи могут быть компиляцией.

"Я не исключаю и, скорее всего, уверен, что там могут быть какая компиляция разных разговоров и слов. Я хочу послушать все разговоры полностью, что я говорил и что делал потом", - цитирует Холодницкого Интерфакс-Украина.

По его словам, на этих записях единственным нарушением морального характера может быть ненормативная лексика, об употреблении которой он сожалеет.

Также глава САП будет сам просить отстранить его от должности на время проведения расследования в рамках уголовного производства против него.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело в отношении Холодницкого.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Холодницкий ответил, что даст все показания 3 апреля на допросе.

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