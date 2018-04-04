Холодницкий прокомментировал обнародованные НАБУ материалы по его делу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Холодницкий пообещал ответить на все обвинения

Холодницкий пообещал ответить на все обвинения

У главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого есть все объяснения на обвинения Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он сказала журналистам, пишет ТСН.

"Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться", - прокомментировал он опубликованные НАБУ записи по его делу.

Ранее НАБУ обнародовало рассекреченную часть материалов, собранных в уголовном производстве, в рамках которого в отношении Холодницкого проводятся следственные действия.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело в отношении Холодницкого.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Читайте также:

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове