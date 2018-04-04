Холодницкий прокомментировал обнародованные НАБУ материалы по его делу

Холодницкий пообещал ответить на все обвинения

У главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого есть все объяснения на обвинения Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он сказала журналистам, пишет ТСН.

"Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться", - прокомментировал он опубликованные НАБУ записи по его делу.

Ранее НАБУ обнародовало рассекреченную часть материалов, собранных в уголовном производстве, в рамках которого в отношении Холодницкого проводятся следственные действия.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело в отношении Холодницкого.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

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