Холодницкий намерен проверить деятельность НАБУ в отношении Онищенко

Глава САП считает, что нужно исследовать пленки, а также их наличие, чтобы делать оценки

По факту обвинений в адрес главы отдела Национального антикоррупционного бюро Украины Андрея Калужинского беглым депутатом Александром Онищенко в том, что антикоррупционер предлагал ему взятку за показания против Порошенко, может начаться уголовное производство. Об этом сообщает Назар Холодницкий в интервью LB.ua.

Глава САП Назар Холодницкий упомянул интервью Александра Онищенко изданию Украинская правда за декабрь прошлого года, где нардеп сказал, что САП больше не будет сотрудничать по делу Онищенко с НАБУ. Холодницкий подчеркнул, что спрашивал у Сытника о тайных договоренностях “за спиной”.

“Меня заверили, что это все ложь, что Онищенко блефует. То есть если у него есть доказательства, подтверждающие это, то я первый, кто внесу эти данные в ЕРДР. Потому что это является преступлением", - отметил Холодницкий.

Глава САП считает, что для начала нужно исследовать пленки, а также их наличие, чтобы делать оценки.

"Знаете, за два года работы я увидел много ситуаций, которые выглядели настоящими, а оказывались блефом. Поэтому доверяй, но проверяй. Я жду. Если есть заявление, если есть такие обвинения в какие-то договоренности за спиной прокуроров, тогда надо проверять", - резюмировал Назар Холодницкий.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на обнародование беглым депутатом Александром Онищенко аудиозаписи разговора с якобы президентом Украины Петром Порошенко.