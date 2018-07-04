Херсонский чиновник спровоцировал скандал комментарием о "дебильноватых" переселенцах с Донбасса

В Сети разгорелся скандал из-за высказываний херсонского чиновника о переселенцах с Донбасса, которые не владеют государственным языком.

По словам начальника отдела ведения госреестра избирателей Голопристанской райгосадминистрации Юрия Ярового, некоторые из них "немного дебильноватые".

Об этом говорится в его комментарии к посту пользовательницы Facebook Елены Татьянченко, в котором она раскритиковала переселенцев за то, что они продолжают игнорировать украинский язык, передает liga.net.

"Ко мне тоже такие иногда приходят за справками. Немного дебильноватые, не знают, как буква "і" пишется. Противно", - написал Яровой.

После этого некоторые пользователи обрушились на него с критикой, отмечая, что госслужащий не должен позволять себе подобных высказываний.

В то же время нашлись и те, кто поддержал критику чиновника в адрес людей, которые не знают государственного языка своей страны.

Ранее сообщалось, что известный украинский музыкант, лидер группы ВВ Олег Скрипка раскритиковал граждан Украины, которые не способны выучить государственный язык.