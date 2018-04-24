Хакеры взломали сайт Минэнерго и требуют выкуп в биткоинах

На выполнение своих требований хакеры дали 10 часов

Во вторник, 24 апреля, новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (www.mev.gov.ua) подвергся кибератаке.

При этом за разблокирование портала хакеры требуют выкуп в размере 0,1 биткоина (около $900).

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В случае же невыполнения требований киберпреступников в течение 10 часов они угрожают полностью уничтожить всю информацию, находящуюся на сайте министерства.

В то же время старый сайт ведомства по-прежнему функционирует, однако данные на нем не обновляются с января.

Ранее сообщалось, что хакеры требовали у HBO выкуп за данные, похищенные во время кибератаки.