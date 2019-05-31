Кернес заявил, что сложит депутатский мандат в случае избрания своей партии 31 мая, 01:19 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес/Instagram Кернес заявил, что останется работать мэром Харькова Геннадий Кернес/Instagram

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что если его политическую силу изберут на внеочередных выборах в парламент, то он сложит депутатский мандат и останется мэром.

«Я публично напишу заявление, что если стану депутатом, то сложу мандат, и останусь городским головой Харькова до завершения своей каденции», — заявил Кернес в эфире 1+1.

Он отметил, что такой же позиции придерживается мэр Одессы Геннадий Труханов и подчеркнул, что его политическая сила хочет привести в Верховную Раду региональные элиты.

Кернес также раскритиковал децентрализацию, которая проходила во времена президента Петра Порошенко.

«Потому что раньше это было хорошее дело, а потом умный Кабинет министров все такие и сопутствующие расходы сбросил на органы местного самоуправления, на что государство давало гарантии. Это льготный проезд, компенсации и т. д. И оставил нас один на один», — заявил мэр Харькова.

Ранее Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду.