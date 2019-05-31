Кернес заявил, что сложит депутатский мандат в случае избрания своей партии
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что если его политическую силу изберут на внеочередных выборах в парламент, то он сложит депутатский мандат и останется мэром.
«Я публично напишу заявление, что если стану депутатом, то сложу мандат, и останусь городским головой Харькова до завершения своей каденции», — заявил Кернес в эфире 1+1.
Он отметил, что такой же позиции придерживается мэр Одессы Геннадий Труханов и подчеркнул, что его политическая сила хочет привести в Верховную Раду региональные элиты.
Кернес также раскритиковал децентрализацию, которая проходила во времена президента Петра Порошенко.
«Потому что раньше это было хорошее дело, а потом умный Кабинет министров все такие и сопутствующие расходы сбросил на органы местного самоуправления, на что государство давало гарантии. Это льготный проезд, компенсации
Ранее Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду.