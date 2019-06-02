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Кернес заявил, что хочет быть в коалиции с новой властью в Раде

Сегодня, 19:49
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Кернес заявил, что хочет быть в коалиции с новой властью в Раде - фото

Доверяй делам via Facebook

Кернес не собирается уходить с поста мэра, но хочет, чтобы его партия была в коалиции

Мэр Харькова и сопредседатель партии Доверяй делам Геннадий Кернес заявил, что хотел бы, чтобы его партия участвовала в формировании коалиции в новом парламенте.

«Если мы не чужды новой власти — а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции», — заявил Кернес после окончания объединительного съезда партии Доверяй делам, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передает Интерфакс-Украина.

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Напомним, 2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии.

20 мая стало известно, что главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии. Сопредседатель депутатской группы Видродження в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявлял, что партии Доверяй делам, Видродження, часть представителей партии Наш край и народных депутатов группы Воля народа объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. По его словам, Труханов и Кернес должны войти в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует этот политический проект.

31 мая Кернес заявил, что если его политическую силу изберут на внеочередных выборах в парламент, то он сложит депутатский мандат и останется мэром.

Теги:   партия Доверяй делам Владимир Зеленский партия Слуга народа Досрочные выборы в ВР Геннадий Кернес

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