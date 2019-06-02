Кернес заявил, что хочет быть в коалиции с новой властью в Раде Сегодня, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Доверяй делам via Facebook Кернес не собирается уходить с поста мэра, но хочет, чтобы его партия была в коалиции Доверяй делам via Facebook

Мэр Харькова и сопредседатель партии Доверяй делам Геннадий Кернес заявил, что хотел бы, чтобы его партия участвовала в формировании коалиции в новом парламенте.

«Если мы не чужды новой власти — а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции», — заявил Кернес после окончания объединительного съезда партии Доверяй делам, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, 2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии.



20 мая стало известно, что главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии. Сопредседатель депутатской группы Видродження в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявлял, что партии Доверяй делам, Видродження, часть представителей партии Наш край и народных депутатов группы Воля народа объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. По его словам, Труханов и Кернес должны войти в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.



Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует этот политический проект.

31 мая Кернес заявил, что если его политическую силу изберут на внеочередных выборах в парламент, то он сложит депутатский мандат и останется мэром.

