Кернес признался, что голосовал бы на президентских выборах за Порошенко Сегодня, 20:29 1143 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес заявил, что будет поддерживать Петра Порошенко

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что на президентских выборах отдал бы свой голос действующему главе государства Петру Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прикладывал достаточно много усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка,.. и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений", - объяснил Кернес.

По словам мэра, он знает, что “харьковчане не дают оценку хорошо президенту”, однако “мы должны общаться, мы должны разъяснять эти все вещи".

Кернес отметил, что партия Видродження хотела выдвинуть его кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 году, но он отказался.