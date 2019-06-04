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Кернес пообещал, что возвращение проспекту Григоренко имени Жукова рассмотрят на ближайшей сессии

4 июня, 18:52
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Кернес пообещал, что возвращение проспекту Григоренко имени Жукова рассмотрят на ближайшей сессии - фото

Геннадий Кернес/Facebook

Кернес заявил, что вопрос переименования вынесут на ближайшую сессию

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова будет рассмотрен на ближайшей сессии Харьковского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Вопрос о переименовании проспекта имени маршала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения», — сказано в заявлении Кернеса.

Однако, по его словам, станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, сохранит свое нынешнее название Дворец спорта.

Напомним, на сайте Харьковского горсовета разместили петицию с требованием вернуть проспекту имя маршала Жукова. Эту инициативу поддержал мэр города Геннадий Кернес и призвал харьковчан голосовать за петицию.

Чуть больше чем за сутки петиция набрала необходимое количество голосов в 5000. Теперь ее должны рассмотреть представители власти.

Украинский институт национальной памяти считает, что переименование улицы нарушает закон о декоммунизации.

Теги:   Геннадий Кернес Харьков

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