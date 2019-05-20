Кернес подтвердил, что планирует участвовать в парламентских выборах вместе с Трухановым 20 мая, 18:16 418 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес/ Геннадий Труханов via Facebook Кернес и Труханов решили участвовать в парламентских выборах Геннадий Кернес/ Геннадий Труханов via Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду.

Об этом он написал в Facebook.

«Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить», — сказал он.

Однако, по словам Кернеса, ни он, ни Труханов не намерены отказываться от поста городского головы ради мандата народного депутата.

«Наша задача — не политическая карьера. Наша задача — влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения», — написал Кернес.

В то же время, как сообщает Интерфакс-Украина, сопредседатель депутатской группы Видродження в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявил, что партии Доверяй делам, Видродження, часть представителей партии Наш край и народных депутатов группы Воля народа объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах.

«В настоящее время есть две партии — Доверяй делам, Видродження. Есть Наш край, но не вся партия, а большая часть авторитетных лидеров — народные депутаты Антон Киссе, Сергей Шахов, местные депутаты, часть депутатов группы Воля народа, просто самовыдвиженцы», — сказал он.

По словам Хомутинника, съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

Политик заявил, что еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

При этом Хомутынник отметил, что народные депутаты, избранные в нынешний созыв Рады по мажоритарным округам, намерены и на следующих выборах избираться в парламент как мажоритарщики.

«У нас уже более 50 мажоритарщиков, которые будут идти как мажоритарщики от партии», — сообщил он.

Народный депутат добавил, что по спискам партии будут идти мэры, председатели областных советов, авторитетные в регионах и городах люди.

Ранее, в СМИ появилась информация, что главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес, известные своей прокремлевской позицией, договорились о создании совместной партии.