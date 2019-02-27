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Кернес назвал "дебилами" активистов, требовавших выполнить решение суда о заморозке цен на транспорт - видео

Сегодня, 14:14
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Скриншот с видео Accidents news/YouTube

Кернес также обозвал нардепа Куприя "негодяем" и "кнопкой"

Мэр Харькова Геннадий Кернес во время сессии горсовета назвал активистов, недовольных повышением тарифов на проезд в общественном транспорте, "буйно-шумными дебилами".

Как передает UA:Харків, жители города пришли с требованием выполнить решение суда о заморозке тарифов на время рассмотрения иска по этому делу.

Напомним, что несколько недель назад власти Харькова повысили стоимость проезда в метро с 5 до 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривен.

После этого активисты решили опротестовать это решение в суде, который, в свою очередь, приостановил решение горсовета.

Впрочем, несмотря на это, городские власти отказались исполнять данное судебное решение.

Когда же недовольные граждане пришли на сессию и потребовали слова, Кернес перешел на оскорбления.

"Уважаемые депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-шумным дебилам, прошу проголосовать", - призвал он.

Кроме того, когда большинство проголосовало за то, чтобы дать слово народному депутату Виталию Куприю, представлявшему интересы людей, Кернес обозвал его "негодяем" и перешел на нецензурную брань.

"Послушай, ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда. И хватит нам здесь вообще указывать. Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?", - возмутился он.

Отметим, что проезд в общественном транспорте Харькова был повышен с 6 февраля.

Теги:   Геннадий Кернес Общественный транспорт Тарифы Харьков

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