Кернес назвал "дебилами" активистов, требовавших выполнить решение суда о заморозке цен на транспорт - видео
Мэр Харькова
Геннадий Кернес во время сессии горсовета назвал активистов, недовольных
повышением тарифов на проезд в общественном транспорте, "буйно-шумными
дебилами".
Как передает UA:Харків, жители города пришли с требованием выполнить решение суда о заморозке
тарифов на время рассмотрения иска по этому делу.
Напомним, что
несколько недель назад власти Харькова повысили стоимость проезда в метро с 5
до 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривен.
После этого
активисты решили опротестовать это решение в суде, который, в свою очередь, приостановил решение
горсовета.
Впрочем, несмотря
на это, городские власти отказались исполнять данное судебное решение.
Когда же
недовольные граждане пришли на сессию и потребовали слова, Кернес
перешел на оскорбления.
"Уважаемые
депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-шумным дебилам, прошу
проголосовать", - призвал он.
Кроме того, когда
большинство проголосовало за то, чтобы дать слово народному депутату Виталию
Куприю, представлявшему интересы людей, Кернес обозвал его "негодяем"
и перешел на нецензурную брань.
"Послушай,
ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет?
Выведи свою группу людей отсюда. И хватит нам здесь вообще указывать. Ты
кнопка, бл*дь, ты понял или нет?", - возмутился он.
Отметим, что проезд
в общественном транспорте Харькова был повышен с 6 февраля.