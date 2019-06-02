Кернес хочет прямые переговоры с Россией: В первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга Сегодня, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес via Facebook Кернес предложил начать переговоры с Россией с раскаяния Геннадий Кернес via Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес на объединительном съезде своей партии Доверяй делам рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.



«Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения», — сказал Кернес, выступая на объединительном съезде партии в Харькове в воскресенье, 2 июня, передает Интерфакс-Украина.



Комментируя свою позицию журналистам после окончания съезда, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.



«Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры», — сказал политик.



Кернес добавил, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становиться народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет 5%-ный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.



Напомним, 2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии.



20 мая стало известно, что главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии. Сопредседатель депутатской группы Видродження в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявлял, что партии Доверяй делам, Видродження, часть представителей партии Наш край и народных депутатов группы Воля народа объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. По его словам, Труханов и Кернес должны войти в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.



31 мая Кернес заявил, что если его политическую силу изберут на внеочередных выборах в парламент, то он сложит депутатский мандат и останется мэром.



Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует этот политический проект.



2 мая возле Дворца спорта в Харькове собрались представители националистических организаций. По словам организаторов акции, они хотят напомнить людям, что в 2013—2014 году руководители партии Доверяй делам занимали пророссийскую позицию.



Активисты «построили» коридор позора у входа. Там разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины, которую расстелили протестующие.



2 июня активисты также повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Кернес уже пообещал его восстановить.

