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Керченский кризис: Зеленский встретился с семьями пленных моряков

14 июня, 19:24
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Керченский кризис: Зеленский встретился с семьями пленных моряков - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский заверил семьи моряков, он держит ситуацию на контроле.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем [иск против РФ в Международный трибунал ООН по морскому праву], в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — сказал Зеленский.

Во время встречи поднимался вопрос обеспечения семей моряков жильем и предоставления военнопленным статуса участников боевых действий.

По мнению Зеленского, «недееспособная» Верховная Рада не может приравнять пленных моряков к участникам боевых действий. Он убежден, что законопроект рассмотрят в парламенте уже нового созыва.

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Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украиныпротив РФ относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков. В Кремле решили проигнорировать требование Международного трибунала ООН.

В ноябре 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

ФСБ обвинила 24 украинских моряков в «опасных маневрах» при прохождении в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

Украина считает моряков военнопленными.

Теги:   Украинские моряки Керченский пролив Владимир Зеленский

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