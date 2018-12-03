Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Питер Дикинсон
От Азова до Вашингтона. Как Кремль торгует русофобией
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко продолжил рвать отношения с РФ
Александр Гольц
Путину удалось схватить Трампа за рукав

Керченский кризис: Луценко предложит СНБО заблокировать активы россиян

Сегодня, 20:07
102
Цей матеріал також доступний українською

Юрий Луценко предложил заблокировать активы россиян в Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что выступит с предложением ввести санкции против отдельных юридических и физических лиц РФ из-за захвата кораблей ВМС Украины и членов экипажей в Керченском проливе.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV.

По словам Луценко, предложение о санкциях будет направлено президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны.

Он объяснил, что среди прочего будет предложено заблокировать активы граждан РФ на территории Украины. При этом он назвал такое решение сложным из-за того, что некоторые россияне имеют монополию в Украине.

"Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны", - подчеркнул глава ГПУ.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Активы Санкции против России Юрий Луценко СНБО Кризис

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Сегодня, 12:35

article_img
Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе с Россией

Последние новости

Геополитика

Сегодня, 20:26

Хорватский телеканал показал карту Украины без Крыма: посольство отреагировало на инцидент
События

Сегодня, 20:24

СБУ завершила обыски в епархиях УПЦ МП в Житомирской области и в издательстве в Киеве
Футбол

Сегодня, 20:23

Воспитанник Реала попал в сферу интересов Динамо - журналист

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2079
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Взрослые люди и крутые тачки
1905
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
1876
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28823
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25020
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
18515
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28823
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25020
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
22 ноября: Бунт в Москве на улице Ивана Франко
18672