«Это кровавая работа сотен тысяч человек». Почему ВСУ могут освободить Севастополь раньше Донецка — интервью с экс-бойцом Айдара 14 апреля, 17:10 NV Премиум Украинский военный на фронте возле Бахмута, Донецкая область, 12 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар, рассказал в интервью Radio NV, как украинскому обществу не стоит воспринимать контрнаступление ВСУ за спортивный матч и понимать, что это кровавая и титаническая работа сотен тысяч человек.

— Обезглавление украинского пленного, глава СБУ Василий Малюк сказал, что мы найдем этих изуверов, если надо будет, достанем повсюду. Но это ведь не единичная штука. Это только то, что появилось на видео.

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Более того, CNN публикует два разных видео, снятых, наверное, разными подразделениями российскими и в разное время. То есть на одном видно, что лето, на другом видно, что вроде бы недавно. Такая античеловечность россиян — это же не единичный случай. Что вы знаете об этом?

— На самом деле даже на самом этом видео — том, что летнее, не знаю, обратили ли вы внимание, там реплика одного из россиян, который обращается к основному исполнителю этого преступления, у которого сначала не совсем получалось, звучит: ты что голов не резал? То есть оказывается, что умение резать голову входит теперь в стандартные навыки российского бойца. То есть эта фраза, она может даже больше говорить, чем многое другое. Честно говоря, удивительного здесь для меня ничего нет.