Андерс Аслунд
Вопрос денег. Как миру обуздать Путина?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Каждый второй украинец доволен действиями Зеленского — опрос

Вчера, 13:19
Цей матеріал також доступний українською
Каждый второй украинец доволен действиями Зеленского — опрос - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Почти 40% украинцев пока не готовы оценивать работу Зеленского

Каждый второй украинец доволен деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского на посту.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

11% опрошенных высказали противоположное отношение к деятельности главы украинского государства.

39% респондентов пока не смогли оценить его работу.

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Было опрошено 2000 человек методом личного формализованного интервью.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду, и призвал Кабмин подать в отставку.

Досрочные выборы в парламент официально назначили на 21 июля.

Правительство продолжит свою работу до выборов, так как народные депутаты не смогли отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и министров его Кабмина.

Зеленский также успел сделать ряд назначений и подать в Раду ряд законопроектов, в частности — об импичменте.

Он также призвал Раду проголосовать за отставку главы МИД Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

На данный момент Зеленский находится в Брюсселе в рамках своего первого зарубежного визита. Там он проводит встречи с представителями стран ЕС и НАТО.

Теги:   Опрос Украинцы Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 15:13

img
В НБУ не считают риском для финансовой стабильности увеличение инвестиций нерезидентов в ОВГЗ
События

Сегодня, 19:44

img
«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем»
Политика

Сегодня, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30892
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20521
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11938