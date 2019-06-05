Каждый второй украинец доволен действиями Зеленского — опрос Вчера, 13:19 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Почти 40% украинцев пока не готовы оценивать работу Зеленского Valentyn Ogirenko/Reuters

Каждый второй украинец доволен деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского на посту.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

11% опрошенных высказали противоположное отношение к деятельности главы украинского государства.

39% респондентов пока не смогли оценить его работу.

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Было опрошено 2000 человек методом личного формализованного интервью.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду, и призвал Кабмин подать в отставку.

Досрочные выборы в парламент официально назначили на 21 июля.

Правительство продолжит свою работу до выборов, так как народные депутаты не смогли отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и министров его Кабмина.

Зеленский также успел сделать ряд назначений и подать в Раду ряд законопроектов, в частности — об импичменте.

Он также призвал Раду проголосовать за отставку главы МИД Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

На данный момент Зеленский находится в Брюсселе в рамках своего первого зарубежного визита. Там он проводит встречи с представителями стран ЕС и НАТО.