Каждый второй украинец доволен действиями Зеленского — опрос
Каждый второй украинец доволен деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского на посту.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
11% опрошенных высказали противоположное отношение к деятельности главы украинского государства.
39% респондентов пока не смогли оценить его работу.
Опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Было опрошено 2000 человек методом личного формализованного интервью.
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду, и призвал Кабмин подать в отставку.
Досрочные выборы в парламент официально назначили на 21 июля.
Правительство продолжит свою работу до выборов, так как народные депутаты не смогли отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и министров его Кабмина.
Зеленский также успел сделать ряд назначений и подать в Раду ряд законопроектов, в частности — об импичменте.
Он также призвал Раду проголосовать за отставку главы МИД Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
На данный момент Зеленский находится в Брюсселе в рамках своего первого зарубежного визита. Там он проводит встречи с представителями стран ЕС и НАТО.