Каждый десятый нардеп пропустил почти все голосования сентября в Раде - КИУ

46 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде в сентябре.

По данным Комитета избирателей Украины, среди тех, кто нажал кнопку несколько раз за месяц, Виталий Чепинога и Вадим Рабинович (приняли участие в 0,4% голосований), Ефим Звягильский (0,8%), Юрий Солод (1,6%), Наталья Королевская (2%), Сергей Ларин (3,1%), Анатолий Гиршфельд (3,1%), Дмитрий Добкин (4%), Денис Омельянович (4%), Сергей Левочкин (4%), Нестор Шуфрич (4%), Григорий Немыря (4,3%), Иван Фурсин (5%), Николай Скорик (5%).

11 парламентариев не голосовали на пленарных заседаниях в сентябре ни разу.

Так, нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Пидлисецкого, Юрия-Богдана Шухевича.

Ни разу не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, она находится под стражей.

Всего в сентябре состоялось 12 пленарных заседаний и 255 голосований.