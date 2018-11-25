"Каждая третья женщина хоть раз в жизни страдала от насилия". Омбудсмен напомнила о Международном дне борьбы против насилия над женщинами

Омбудсмен призвала женщины не терпеть насилия и обращаться за помощью

Каждая третья женщина хоть раз в жизни страдала от насилия – физического, психологического, экономического и сексуального, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин со ссылкой на данные исследований.

По ее словам, в Украине ситуация осложняется и из-за военной агрессии со стороны РФ на Донбассе, поскольку в условиях вооруженного конфликта количество случаев насилия в отношении женщин возрастает в разы.

В посте отмечается, что насилие существует в любой стране, "не признает ни границ, ни материального достатка, национальности или культуры".

"Женщины не должны молчать. Надо обращаться за правовой, медицинской, социально-психологической помощи. Терпеть насилие нельзя!", – подчеркивает Денисова.