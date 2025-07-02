Журналист и военнослужащий Павел Казарин в интервью Radio NV спрогнозировал, что после того, как Россия решит, что не имеет ресурсов для дальнейшего наступления и поставит войну на паузу, у политиков возникнет соблазн обесценить результат войны в борьбе с действующей властью.

В эфире Radio NV Казарин предположил, что ориентировочно через год Россия может прекратить активную фазу боевых действий, даже не подписывая никаких документов.

«Если в этот момент украинское общество говорит, что „мы сорвали планы нашего врага, мы не дали ему превратить нас в страну-клиентесу“ и так далее, то, если согласиться с такой интерпретацией, оказывается, что все выиграли — и общество, и Вооруженные силы, и украинские тылы, которые достаточно поддерживали армию, платили налоги. Но такая интерпретация событий может, в частности, и усилить позиции, скажем, тех политиков, которые на тот момент будут находиться во власти», — объяснил журналист.

Реклама

Читайте также: План победы Украины из трех пунктов

По его словам, в такой интерпретации событий может быть не заинтересована украинская оппозиция.

«У нее наоборот будет соблазн интерпретировать окончание войны как поражение. И говорить: „Да нет, мы не победили, мы проиграли. Вот посмотрите, сколько территорий мы потеряли, сколько людей погибло“», — считает Казарин.

Журналист выразил мнение, что большинство независимых наблюдателей и экспертов будут считать победой ситуацию, когда Украина не пойдет на условия России и не проиграет ей большую полномасштабную войну.

«И я думаю, что да, есть риск того, что в попытке бороться с действующей властью у многих политических игроков будет соблазн, в частности, обесценивать результат войны просто только за счет того, что это обесценивание может уменьшить популярность или рейтинги действующей власти. Но это очень опасно, потому что в борьбе с действующей властью тогда есть риск „выплеснуть и ребенка“. И это может быть тем сценарием, который кому-то даст временные политические дивиденды, но вся страна от этого может проиграть», — заявил он.

Ранее руководитель службы роботизированных систем батальона Вовки Да Вінчі, капитан Александр Ябчанка в интервью Radio NV заявил о необходимости дискуссии в украинском обществе относительно того, что такое победа в войне с Россией.

Он объяснил, что победой может быть сохранение государства Украина, независимого в принятии решений «и никакое старое одоробло из Кремля нам не говорит, что делать», или возвращение к границам 1991 года, «но если мы так договорились, то воюют за те границы 1991 года все, а не только те, кому „повезло“ попасть в Силы обороны до этого момента».