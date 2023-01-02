Ложь пропагандистов. Российские «военкоры» сообщили о гибели экс-нардепа Гаврилюка, он опроверг информацию о своей смерти 2 января, 14:45 Информация о гибели Михаила Гаврилюка оказалась фейком (Фото:Alexandr Senko via Facebook)

Появившаяся в российских СМИ и Telegram-каналах информация о гибели экс-нардепа Михаила Гаврилюка, известного как козак Гаврилюк, является фейком. Ее опроверг сам Гаврилюк.

Одним из первых о гибели Михаила Гаврилюка написал в своем Telegram-канале так называемый «военкор» Чингис Дамбиев.

«1 января 2023 года под Артемовском (Бахмутом) российскими войсками уничтожен ярый украинский националист, бывший депутат Верховной Рады, активный участник госпереворота 2014 года на Украине Михаил Гаврилюк», — написал он 2 января в 10:26.

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Фото: Скриншот Dambiev via Telegram

Эта информация распростанилась также в украинском секторе соцсетей.

Однако через несколько часов сам Гаврилюк опроверг информацию о собственной смерти на своей странице в Facebook.

«Спешу утешить скорбящих и разочаровать тех, кто радовался. Я живой. Не дождутся. Благодарю за беспокойство всех, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, должны сделать выводы о нашей информационной гигиене», — написал он.

По данным СМИ, на самом деле погиб Владимир Гаврилюк из Винницкой области.

О гибели Владимира Гаврилюка сообщила его жена Юлия 31 декабря.

«Мой любимый. Наш герой. Наш защитник. Ты с первого дня пошел защищать нашу землю. Не представляю жизнь без тебя. Таких, как ты, просто больше нет… Почивай с миром, ты много успел сделать в жизни, кроме как начать радоваться нашим достижениям… наконец-то ты обрел покой…» — говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

РБК-Украина пишет, что до войны Владимир Гаврилюк работал патрульным полицейским, его тоже называли козаком.

Родом Владимир Гаврилюк из Крыма, у него осталось двое детей.

Михаил Гаврилюк был активистом Евромайдана, козаком Четвертой сотни Самообороны Майдана. Он стал известен после появления видео того, как спецназовцы заставили его находиться на морозе раздетым. На его теле были видны следы избиения.

В октябре 2014 года Гаврилюк победил на выборах в Раду в одномандатном округе № 95 в Киевской области. Он баллотировался от партии Народный фронт.

В 2020 году после поражения на выборах в Раду он устроился работать таксистом.