«У Кремля остался единственный союзник». Подоляк прокомментировал слова Токаева о непризнании «Л/ДНР» 17 июня, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Перед этим Токаев в присутствии Путина, который в очередной раз не смог запомнить его имя и отчество, сказал, что Казахстан не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.



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В своем Twitter Подоляк отметил, что ни одна страна СНД/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях:



«Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия. Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя».



Подоляк также прокомментировал фантазии российского диктатора, озвученные 17 июня на так называемом Петербургском «международном экономическом форуме»:

«Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это… „спасательным кругом для Запада“? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?».

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