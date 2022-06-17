«У Кремля остался единственный союзник». Подоляк прокомментировал слова Токаева о непризнании «Л/ДНР»

17 июня, 23:16
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Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в пятницу, 17 июня, прокомментировал заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о псевдореспубликах "Л/ДНР".

Перед этим Токаев в присутствии Путина, который в очередной раз не смог запомнить его имя и отчество, сказал, что Казахстан не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.

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В своем Twitter Подоляк отметил, что ни одна страна СНД/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях:

«Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия. Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1537873809142960130

Подоляк также прокомментировал фантазии российского диктатора, озвученные 17 июня на так называемом Петербургском «международном экономическом форуме»:

«Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это… „спасательным кругом для Запада“? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?».

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1537811439779454976
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Казахстан Украина-Казахстан ЛДНР Касым-Жомарт Токаев Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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