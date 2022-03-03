Казахстан не поддерживаем ни одну из сторон в войне РФ против Украины — замминистра обороны 3 марта, 12:25 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны Казахстана отметили, что никакого отношения к конфликту не имеют (Фото:93-я ОМБр/Facebook)

В правительстве Казахстана заявили, что не поддерживают ни одну из сторон в войне России против Украины.

Об этом в четверг, 3 марта, заявил заместитель министр обороны страны Султан Камалетдинов.

«Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может», — цитирует его Tengrinews.kz.

При этом Камалетдинов выразил надежду, что на Казахстан, который является союзником РФ по ОДКБ, она не нападет.

«Конечно, этот вопрос всех беспокоит. Мы надеемся, что Вооруженные силы, как заверил вчера на совещании наш министр, готовы к выполнению поставленных задач. Гарантию (мира и безопасности в Казахстане) мы, конечно, даем, это однозначно. Для того и Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования содержатся государством, потому что наша задача обеспечить суверенитет и территориальную целостность», — сказал замминистра.

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