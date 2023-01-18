Трагедия в Броварах. В ближайшие дни стоит ожидать манипуляций россиян о падении вертолета — Бурковский 18 января, 13:48 Эксклюзив NV Последствия падения вертолета в Броварах, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ближайшие несколько суток стоит ожидать только официальных комментариев по поводу трагедии в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел и не поддаваться на вбросы из РФ, которые Москва начнет проводить практически сразу, рассказал Radio NV Петр Бурковский, исполнительный директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

— Погибли министр МВД, первый заместитель министра МВД и государственный секретарь. Известно о 16 погибших, из них двое детей. На борту вертолета было 9 человек. Как вы думаете, что будет дальше при таких событиях?

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— Первое — это трагедия. Наша первая реакция может быть только сочувствие семьям погибших. Это были люди, исполнявшие свой долг до последнего дня, до последней минуты, помогавшие защищать. Было очень много офицеров полиции, защищавших суверенитет, несмотря на то, что у них не было этих возможностей. Министр, пришедший на смену Авакову, он был хорошим человеком. Он делал все, чтобы действительно реформировать полицию.

И под его руководством полиция работала во время вторжения хорошо. То есть выполнялись функции по соблюдению режима комендантского часа, организации сопротивления. Полицейские отбивали аэропорт Кульбакино в Николаеве. В полиции есть три полка специально назначенные, фактически штурмовые, которые называются Сафари, Запад и Цунами, которые сейчас воюют на фронте. Это большая потеря для Украины. Эти погибшие — это большая потеря для Украины. Поэтому можно отметить людей, которые все делали для защиты Украины.

— Могли бы мы ожидать во время войны чего-нибудь такого. Не хочется сейчас, конечно, спекулировать на этой истории. Как это может повлиять на дальнейшие события в стране, как вы думаете, что будет дальше?

— Чтобы Россия хотела: Россия будет эту ситуацию в информационном плане использовать, конечно, в свою пользу. Она будет распространять разные версии. Какие первые приходят на ум, что Россия может говорить в этой связи. То есть, мы сейчас не берем реальную ситуацию, мы берем [такую], которую Россия может выстраивать фальшивую виртуальную реальность. Первое — это давняя их тема, они любят говорить о каких-то конфликтах внутри власти, что это из-за внутренних конфликтов происходят такие вещи.

Поэтому, прежде всего, люди, которые будут распространять информацию до результатов официальной экспертизы, что случилось на самом деле в Броварах и будут распространять версии, что это из-за конфликта полиции с военными, из-за конфликта полиции с СБУ, из-за конфликтов внутри полиции. Будут называться тема контрабанды, наркотиков. Вся эта грязь — это люди, работающие на Россию, на Кремль. Это нужно четко понять. Вторая виртуальная реальность, которую, возможно, попытаются выстраивать россияне.

Они, конечно, начнут спекулировать, что это дело их рук, что вот они такие успешные провели такую операцию против руководства Украины. Люди, которые распространяют эту версию до расследования всех обстоятельств трагедии — тоже работают на Россию.

Вот в таких случаях — кризисных, нужно понять, что у нас идет война и враг будет распространять версии событий, направленных на то, чтобы у нас увеличивалась растерянность, отчаяние, безнадежность. И, конечно, преувеличивать свое значение и свою роль в разных процессах. Как бы россияне могли, они даже сказали бы, что если в Украину приходят морозы — это тоже их, так сказать, заслуга.

Что любые естественные или неестественные процессы они будут приписывать своему влиянию. Поэтому первое — надо при всей трагической ситуации набраться терпения, ждать официальных выводов и официальных должностных лиц, которые выйдут и скажут, и это будет сделано. Эта система — хорошо, что она отлажена. И не вдаваться в крайности, не распространять не проверенные версии произошедшего события.

Вот какая важная функция у наших граждан, у наших медиа, в том числе в социальных сетях. Наши специальные службы будут отслеживать все попытки сыграть на этой трагедии, на этой дестабилизации и, конечно, найти и наказать тех, кто это делает. Вот такой примерно алгоритм действий в ближайшие 72 или 96 часов должен быть.