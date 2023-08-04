«Очень странные подозрения». Кого и за что обвиняют в гибели руководства МВД в Броварах — интервью NV с экс-советником министра 4 августа, 18:07 NV Премиум Место падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Владимир Мартыненко, экс-советник главы МВД, в интервью Radio NV рассказал о вопросах, которые возникли к расследованию ГБР и подозрений от Офиса генпрокурора по делу катастрофы в Броварах в начале года, где погибло руководство МВД.

— Было сообщено о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС. Речь идет о трагедии, которая произошла 18 января, в результате погибло руководство МВД, также есть жертвы среди обычных гражданских украинцев, четыре женщины, ребенок. Когда вы смотрите на этот текст подозрения от Офиса генпрокурора, какие выводы вы делаете?

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— У меня есть пока много вопросов относительно этого, почему? Потому что Государственное бюро расследований обнародовало пока достаточно немного материалов для того, чтобы можно было делать какие-то более-менее выводы, связанные с анализом. И тем не менее мы имеем на сегодня обнародованные результаты расследования Государственного бюро расследований с определенными подозреваемыми.