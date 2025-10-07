«Мы не бунтуем». Касьянов подчеркнул, что вышел на Майдан не ради политики

Майор ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил в интервью Radio NV, что вышел на Майдан Незалежности 5 октября не ради политики.

«Вчера (интервью состоялось 6 октября — ред.) была очень напряженная ситуация, и прессовали наших ребят. Я решил пойти на Майдан, чтобы достучаться до президента. Я пошел в Офис президента, там никого не нашел. Я пытался через разных людей достучаться, сказать, что „давайте, прекращайте эту войну, которая только на руку нашему врагу“. Я вышел на Майдан и сразу сказал, что у меня нет никаких политических лозунгов. И люди, которые там стояли, это понимали. А тех, кто подходил провокационно и пытался в политику все это вернуть, я их останавливал», — сказал Касьянов в эфире Radio NV.

Он отметил, что полиция, которая была на Майдане, не делала ему замечаний.

«Все было хорошо, все было мирно. Мы не бунтуем, мы не проводим политических каких-то действий. Я не иду в политику. И президент не слушает нас», — добавил специалист по аэроразведке.

Заявление Касьянова о ликвидации его роты беспилотных комплексов и реакция на него

3 октября Касьянов заявил, что его рота ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины была ликвидирована по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов отметил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«Я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым и продолжается поиск решения конфликта.

«Вы не втянете меня в публичный ср*ч вокруг пограничного отряда Касьянова. Прошу не увлажняться „черноротым“, а вменяемых людей прошу услышать: все не просто или черно-бело», — подчеркнул Мадяр.

Он добавил, что ему есть что сказать, но не публично, и отметил, что для того, чтобы разобраться, нужно время.

Он также заверил, что «большая часть ответа на вопрос от общества относительно возможного перехода группы Касьянова в СБС зависит именно от него лично, от реальных возможностей его самолета и готовности его команды реально работать».

6 октября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, чтоподразделение Касьянова расформировано из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

«Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — заявил он.

По словам Демченко, подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года.

Штатная численность подразделения сначала составляла более 40 военнослужащих. Позже штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих.

Демченко уточнил, что в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысячи гривен.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. Во время взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Он заявил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.